Jedna državljanka Srbije doživela je neprijatno iznenađenje na putu iz Grčke ka Beogradu, kada je na graničnom prelazu između Grčke i Severne Makedonije ustanovila da joj je ukraden pasoš, telefon, a najverovatnije i novac i platne kartice.

Na slučaj je u Viber grupi „Grčka info“ upozorila njena kuma Jadranka.

- Kuma je danas oko 14.30 krenula iz Dionisiosa za Beograd. Na grčkoj granici je utvrdila da joj je ukraden pasoš, telefon, verovatno kartica i novac. Da li je neko bio u tom prevozu? Svaka informacija je dobrodošla - navela je ona.

Ubrzo su se javili i drugi putnici sa sličnim iskustvima.

Jedna članica grupe ispričala je da se gotovo identična situacija dogodila njenoj svekrvi.

- Muškarac od oko 35 godina sve vreme je čekao sa nama ukrcavanje u autobus i pretvarao se da je putnik. Kada smo predavali prtljag, iskoristio je gužvu i izvršio krađu. Uzeo je novac, a novčanik kasnije bacio među sedišta autobusa - navela je ona.

Prema upozorenjima sa sajta „Grčka info“, najveći rizik od krađa postoji upravo na autobuskim terminalima u Beogradu, Novom Sadu i na usputnim stajalištima tokom puta ka Grčkoj.

Lopovi, kako upozoravaju, često koriste gužvu i nepažnju putnika, a neretko se predstavljaju kao obični putnici kako ne bi izazvali sumnju.

Šta uraditi ako primetite krađu?

Stručnjaci savetuju da odmah obavestite vozača i pozovete policiju, jer su na većim terminalima često prisutne policijske patrole.

Kako da se zaštitite?

Pasoš, kartice i novac ne držite na jednom mestu.

Torbu uvek držite ispred sebe.

Ne ostavljajte stvari bez nadzora tokom pauza.

Veće količine novca rasporedite na više mesta.

Ne ostavljajte lične stvari u autobusu pre polaska.

Putnici upozoravaju da se ovakve krađe ne dešavaju samo drugima i da je oprez neophodan od trenutka polaska pa sve do povratka kući.