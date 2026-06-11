Buvlje pijace odavno važe za mesta na kojima se može pronaći sve – od igle do lokomotive. Na Balkanu je ponuda često toliko raznovrsna da iznenađenja nisu retkost, ali prizor sa buvljaka u Bijeljini mnoge je ostavio bez teksta.

Na jednoj od tezgi našao se poveći broj veštačkih zuba, odnosno zubnih proteza, kakve su mnogi nekada viđali kod baka i deka koji su ih pred spavanje odlagali u čašu pored kreveta. Fotografija je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

„Današnja ponuda na bijeljinskom buvljaku. Za svakoga ponešto…“, navodi se u opisu objave, nakon čega su usledili brojni duhoviti, ali i pomalo šokirani komentari.

„Rezervni zubi za slave i slavlja.“

„Ovo je umetnička instalacija.“

„Je l' kupci probaju na licu mesta, da ne žulja?“

„Nemam drugo objašnjenje, odakle ovo dolazi?“

„Posle farmaceutskog, ortopedskog, oftalmološkog i stomatološkog odeljka, samo još fale urološki i ginekološki.“

Bilo je i onih koji su se zapitali ko uopšte kupuje ovakve stvari.

„Ne bi to niko prodavao da nema kupaca. Samo se pitam odakle nabavljaju“, napisao je jedan korisnik.

Neobična ponuda sa bijeljinskog buvljaka još jednom je pokazala da se na ovakvim mestima zaista može pronaći sve, ali i da Balkanu ne nedostaje smisla za humor kada su u pitanju najčudniji prizori iz svakodnevice.