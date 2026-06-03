Problem nelegalno izgrađenih objekata u Srbiji prisutan je već decenijama, a najviše posledica osećaju upravo građani koji žele da kupe ili prodaju takve nekretnine. U praksi se često dešava da javni beležnici odbijaju da overe kupoprodajne ugovore za objekte koji nisu uredno upisani u Katastar nepokretnosti.

Kako pojedini notari navode, overa ovakvih ugovora zavisi od konkretne situacije i dokumentacije koju stranke poseduju, pa ne postoji jedinstvena praksa u svim slučajevima.

Situaciju dodatno komplikuju različiti zakoni koji se odnose na ovu oblast. Novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, poznat kao zakon „Svoj na svome“, promenio je deo prethodnih pravila i otvorio prostor za promet određenih objekata pod posebnim uslovima.

Međutim, u praksi i dalje postoji preklapanje propisa sa Zakonom o prometu nepokretnosti, što dovodi do različitih tumačenja i pravne nesigurnosti.

Predstavnici agencija za nekretnine ističu da se promet nelegalnih objekata u praksi često izbegava. Kako navode, notari ne mogu overavati ugovore za objekte koji nisu upisani u Katastar, što značajno ograničava mogućnosti kupoprodaje.

Ipak, postoji razlika između različitih tipova nepokretnosti. Kod novogradnje koja ima građevinsku dozvolu, promet je moguć i pre upisa u Katastar, dok se kod starijih nelegalnih objekata situacija značajno komplikuje. U mnogim slučajevima, takvi objekti kasnije dobijaju upotrebnu dozvolu i bivaju legalizovani, ali taj proces može trajati godinama.

Pravni stručnjaci ukazuju da je raniji Zakon o ozakonjenju objekata predviđao zabranu otuđenja za objekte u postupku legalizacije, što je dodatno otežavalo promet. Kasniji propisi u Zakonu o prometu nepokretnosti, međutim, omogućili su određene izuzetke, uz obavezno upozorenje u ugovoru koje javni beležnik mora da unese.

Zbog ovih razlika u zakonima, u praksi su se javljale situacije u kojima su pojedini notari bili oprezni ili su izbegavali overu ugovora, iako su drugi u sličnim slučajevima to ipak radili.

Advokati objašnjavaju da je sadašnji pravni okvir dodatno izmenjen uvođenjem zakona „Svoj na svome“, koji više ne sadrži eksplicitnu zabranu prometa nelegalnih objekata. Zbog toga deo stručne javnosti smatra da je promet ovakvih nekretnina u određenim slučajevima sada moguć, ali i dalje uz niz ograničenja i obaveza koje zavise od statusa objekta i dokumentacije.

Upravo zbog toga, stručnjaci savetuju oprez prilikom kupovine ili prodaje nelegalnih nekretnina, jer pravni status objekta direktno utiče na mogućnost overe ugovora, kao i na sigurnost same transakcije, piše Euronews Srbija.