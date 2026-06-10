Pravo na porodičnu penziju mogu da ostvare članovi porodice preminulog korisnika starosne ili invalidske penzije, ali i članovi porodice osiguranika koji je do trenutka smrti imao najmanje pet godina staža osiguranja, podsećaju iz PIO fonda.

Kada preminula osoba nije bila korisnik penzije, najpre se utvrđuje koliku bi penziju ostvarila da je u trenutku smrti ispunjavala uslove za penzionisanje. Tek nakon toga obračunava se iznos porodične penzije.

Koliko će novca članovi porodice primati zavisi od broja korisnika koji ostvaruju ovo pravo.

Za jednog člana porodice porodična penzija iznosi 70 odsto od penzije koju je preminuli primao ili bi primao u trenutku smrti.

Kada pravo na porodičnu penziju ostvaruje više članova porodice, procenat se uvećava u skladu sa zakonom, pa se i ukupan iznos povećava.

Iz PIO fonda navode da se konačan iznos određuje upravo na osnovu broja članova porodice koji koriste porodičnu penziju, zbog čega se visina primanja razlikuje od slučaja do slučaja.