Baka Stanimirka Eistić (Mica), za kojom se tragalo od 24. aprila na teritoriji Niša, pronađena je živa i zdrava. ovu vest potvrdila je njena unuka putem društvenih mreža, uz poruku zahvalnosti svima koji su učestvovali u potrazi.

„Naša baka je pronađena, živa i zdrava. hvala svima koji su učestvovali u potrazi ili podelili objavu, neizmerno smo zahvalni“, napisala je unuka na Fejsbuku.

Podsetimo, porodica je ranije uputila apel za pomoć nakon što je baka stanimirka nestala u Nišu. Poslednji put je viđena u petak oko 10 časova na Matejevačkom putu, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Kako su naveli, reč je o osobi nižeg rasta, sa ređom kosom, koja je u trenutku nestanka na sebi imala beli pleteni prsluk, klompe i vunene čarape. članovi porodice su istakli i da je dementna, ali mirne prirode, što je dodatno povećalo zabrinutost.