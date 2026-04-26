Na severu Srbije već je došlo do pojačanja severozapadnog vetra, koji je u Vojvodini vrlo jak, povremeno i sa olujnim udarima od 60 km/h.
I u nastavku dana biće sunčano i toplo, a jak severozapdni vetar širiće se prema ostatku Srbije i biće na udare i vrlo jak, na istoku Srbije i sa olujnim udarima.
Maksimalna temperatura biće danas od 20 na severozapadu do 26 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 24°C.
Dobra vest je da će u toku večeri biti svežije.
U ponedeljak svežije za nekoliko stepeni.
U Srbiji u ponedeljak ujutro vedro i hladno, ponegde uz slab prizmeni mraz.
Već ujutro u severnim, tokom dana prolazno povećanje oblačnosti. Vetar slab, severoistočni ili promenljivog pravca.
Jutarnja temperatura od 1 do 9 stepeni, u Beogradu do 6 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 22°C, u Beogradu do 20.
U utorak veoma toplo, uz temperature do 25 stepeni.
Posle podne na jugozapadu se ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
Sreda će doneti jače zahlađenje i prolazno naoblačenje sa severa prema jugu, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.
Temperatura u padu za 10 stepeni
U četvrtak na severu razvedravanje, na jugu padavine.
U petak i dalje relativno hladno i promenljivo oblačno, još ujutro na jugu i jugozapadu sa slabim padavinama.
Dakle, za noć ka Prvom maju i za Prvi maj pripremeti se vrlo toplom garderobom, jer će biti znatno hladnije od proseka za ovo doba godine.
