Na severu Srbije već je došlo do pojačanja severozapadnog vetra, koji je u Vojvodini vrlo jak, povremeno i sa olujnim udarima od 60 km/h.

I u nastavku dana biće sunčano i toplo, a jak severozapdni vetar širiće se prema ostatku Srbije i biće na udare i vrlo jak, na istoku Srbije i sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura biće danas od 20 na severozapadu do 26 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 24°C.

Dobra vest je da će u toku večeri biti svežije.

U ponedeljak svežije za nekoliko stepeni.

U Srbiji u ponedeljak ujutro vedro i hladno, ponegde uz slab prizmeni mraz.

Već ujutro u severnim, tokom dana prolazno povećanje oblačnosti. Vetar slab, severoistočni ili promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od 1 do 9 stepeni, u Beogradu do 6 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 22°C, u Beogradu do 20.

U utorak veoma toplo, uz temperature do 25 stepeni.

Posle podne na jugozapadu se ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Sreda će doneti jače zahlađenje i prolazno naoblačenje sa severa prema jugu, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Temperatura u padu za 10 stepeni

U četvrtak na severu razvedravanje, na jugu padavine.

U petak i dalje relativno hladno i promenljivo oblačno, još ujutro na jugu i jugozapadu sa slabim padavinama.

Dakle, za noć ka Prvom maju i za Prvi maj pripremeti se vrlo toplom garderobom, jer će biti znatno hladnije od proseka za ovo doba godine.