Dok su pojedini kritikovali ovu praksu i tumačili je kao omalovažavanje žene, otac Predrag je kroz lično iskustvo pokušao da objasni dublji smisao. Njegova priča o događaju iz manastira Sopoćani i simbolici „špakle“ pokrenula je brojne reakcije i navela mnoge na razmišljanje o ponosu i odgovornosti u savremenim odnosima.

Prisetiо se perioda iz mladosti kada je, kako kaže, iz neznanja i samouverenosti napravio grešku u svetinji.

-Sećam se kad sam bio momak u manastiru Sopoćane... Iskapao sam vosak na kameni pod i sveću stavio da stoji uspravno tako zalepljenu. Kad je sve bilo gotovo prišao mi je jedan iskušenik i dao špaklu da očistim pod. Čisteći sam shvatio šta sam uradio. Tako sam, da bih sam sebe kaznio, ostao da ceo hram očistim - napisao je omiljeni sveštenk kod Srba.

On je naglasio da crkva nije prostor u kojem se ljudi ponašaju neodgovorno, već mesto koje zahteva poštovanje, pažnju i ličnu odgovornost.