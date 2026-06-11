Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je dodatno uznemirio javnost u Grčkoj. Na njemu se vidi kako opasna riba poznata kao lagocephalus, odnosno srebrenopruga naduvana riba, snažnim zagrizom probija i cepa metalnu limenku, pokazujući koliko je njen ugriz moćan.

Video je ponovo pokrenuo raspravu o vrsti koja se poslednjih godina ubrzano širi Mediteranom, a posebno grčkim vodama, gde je sve češće primećuju i ribari i kupači.

Riba koja zabrinjava Grke pred početak turističke sezone

Dok se hiljade turista spremaju za letovanje u Grčkoj, tamošnji mediji sve više izveštavaju o širenju vrste Lagocephalus sceleratus, poznate i kao „riba zec“.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se ova invazivna vrsta više ne zadržava samo u južnim delovima Egejskog mora, već se zbog zagrevanja mora pomera ka severu i sve češće pojavljuje u blizini gusto naseljenih i turističkih područja.

Na opasnost je nedavno upozorio i grčki evroposlanik Sakis Arnautoglu, koji je od Evropske komisije zatražio hitnu reakciju kako bi se sprečilo dalje širenje ove vrste.

Grčka plaća ribarima da je izlove

Osim što predstavlja potencijalnu opasnost za ljude, ova riba pravi ogromne probleme ribarima. Poznata je po tome što snažnim zubima uništava mreže i nanosi veliku ekonomsku štetu.

Zbog toga je Grčka pokrenula program kojim će ribari dobijati subvenciju od šest evra za svaki kilogram ulovljenih primeraka.

Sličan model već se primenjuje na Kipru, gde vlasti pokušavaju da iz mora uklone čak 125 tona ove vrste.

Zabeleženi napadi i smrtni slučajevi

Prema podacima međunarodne studije objavljene u naučnom časopisu Biology, od 2004. do 2023. godine u istočnom Mediteranu zabeleženo je ukupno 198 incidenata povezanih sa ovom ribom.

Među njima je registrovano 28 napada na ljude, kao i 27 smrtnih slučajeva povezanih sa njenom konzumacijom.

Istraživači navode da riba uglavnom nije agresivna prema ljudima, ali može napasti ukoliko se oseti ugroženo ili ukoliko neko pokuša da je uhvati.

Njeni zubi mogu da izazovu ozbiljne povrede

Snimak na kojem lako cepa limenku nije slučajno privukao toliku pažnju.

Lagocephalus ima izuzetno snažne zube koji mogu da nanesu ozbiljne povrede. U stručnoj literaturi zabeleženi su slučajevi dubokih ugriza, teških povreda šaka, pa čak i amputacija prstiju.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju kupače, ronioce i ribare da je nikada ne diraju golim rukama.

Napadi su najčešći tokom leta i perioda razmnožavanja, kada je njeno ponašanje agresivnije.

Sadrži jedan od najopasnijih prirodnih otrova

Međutim, ugriz nije jedina opasnost.

U tkivima ove ribe nalazi se tetrodotoksin, snažan neurotoksin koji može izazvati utrnulost, paralizu mišića, otežano disanje, respiratornu insuficijenciju i smrt.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovaj otrov ne uništava kuvanjem, pečenjem, zamrzavanjem niti bilo kojim drugim uobičajenim načinom pripreme hrane.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da se ova riba nikada ne sme jesti.

Kako je prepoznati?

Riba zec ima izduženo telo, široku glavu i veoma izražene zube. Kada se oseti ugroženo, može da se naduva, zbog čega pripada porodici naduvanih riba.

U grčkim vodama prvi put je registrovana 2005. godine, a od tada se njeno prisustvo stalno povećava.

Stručnjaci savetuju da, ukoliko je primetite u plićaku ili na udici, držite bezbednu udaljenost i ne pokušavate da je dodirujete.

U slučaju ugriza ili pojave simptoma poput utrnulosti oko usana, mučnine, slabosti mišića ili problema sa disanjem nakon konzumacije nepoznate ribe, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.