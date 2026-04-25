Iako sezona godišnjih odmora još nije zvanično krenula, granica ka omiljenom letovalištu već puca po šavovima. Ono što je trebalo da bude lagan aprilski beg na more, pretvorilo se u višesatno čekanje i nervozu u kolonama koje se protežu kilometrima.

Putnici koji su se oko podneva našli na prelazu Bogorodica–Evzoni suočili su se sa zadržavanjima dužim od dva sata. Pojačan saobraćaj iznenadio je mnoge koji su iskoristili lepo vreme za raniji odlazak, ali su umesto brzog prolaska dobili – totalni zastoj.

– Danas, 25. aprila oko 12 sati, čekanje je već prešlo dva sata. Kolone su ogromne, naročito ujutru i rano popodne – pričaju vozači koji su satima stajali u mestu.

O stanju na terenu brujale su i društvene mreže, gde su putnici masovno delili fotografije i upozorenja iz kolona.

Leto donosi još gori scenario

Ako je april ovakav, ono što sledi tokom jula i avgusta deluje još dramatičnije. Prema informacijama koje kruže među vozačima i ljudima u kontaktu sa pograničnim službama, čeka se pravi „udar“ sezone.

Pominju se zadržavanja koja bi mogla da dostignu čak 10 do 12 sati, što bi ovaj prelaz pretvorilo u jedno od najvećih uskih grla na putu ka moru.

Vozači u šoku: „Da li se nešto deli džabe?“

Atmosfera među putnicima je mešavina nervoze i crnog humora. Dok jedni upozoravaju na oprez i strpljenje, drugi pokušavaju da kroz šalu prežive čekanje.

– Deli li se nešto džabe kad svi ovde stoje? – jedan je od komentara koji najbolje opisuje situaciju u kolonama.

Kako da izbegnete haos?

Za sve koji planiraju put narednih dana ili tokom sezone, savet je jasan:

Razmotrite alternativne prelaze kako biste izbegli najveće gužve

Pre polaska proverite kamere i stanje na granici

Ponesite vodu i hranu, jer čekanja mogu biti višesatna

Spremite se na visoke temperature i zastoje bez kretanja

Ostaje pitanje da li će nadležne službe reagovati i ubrzati protok vozila – ili će ovogodišnje letovanje za mnoge početi upravo u koloni, na asfaltu.