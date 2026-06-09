Srpskoj porodici letovanje na Tasosu je preselo, i to odmah po dolasku! Samo nekoliko minuta nakon iskrcavanja sa trajekta u Limenasu, suočili su se sa visokom novčanom kaznom i privremenim oduzimanjem vozačke dozvole zbog saobraćajnog prekršaja za koji tvrde da nisu ni znali da su napravili.

Svoje iskustvo podelili su u grupi „nikana.gr“, kako bi upozorili druge vozače da u Grčkoj obrate posebnu pažnju na saobraćajne propise, jer se kazne strogo primenjuju, bez obzira na okolnosti.

Kazna stigla odmah po dolasku

Prema njihovim rečima, problem je nastao ubrzo nakon izlaska sa trajekta u Limenasu. Želeli su da svrate do prodavnice, ali su, kako navode, napravili pogrešno skretanje.

Ispred njih se nalazio grčki kombi koji je skrenuo ulevo, pa su krenuli za njim, ne primetivši saobraćajni znak koji je zabranjivao takav manevar. Dodatnu distrakciju predstavljalo je dete koje je plakalo u automobilu.

Kako tvrde, policija ih je zaustavila gotovo istog trenutka i izrekla kaznu od 350 evra.

Oduzimanje dozvole i zabrana vožnje

Osim novčane kazne, vozaču je privremeno oduzeta vozačka dozvola, uz zabranu upravljanja vozilom.

Porodica navodi da ni žalba, niti objašnjenje okolnosti nisu promenili odluku nadležnih organa. Rečeno im je da, ukoliko nemaju drugog vozača, mogu da koriste taksi, kao i da za ovakve prekršaje nema umanjenja kazne.

Kaznu su platili, dok preuzimanje vozačke dozvole nisu mogli odmah da obave jer je bio vikend.

Upozorenje svim turistima koji putuju u Grčku

Na kraju su naglasili da njihova objava nije pokušaj rasprave o tome da li je kazna bila opravdana, već upozorenje drugim vozačima iz Srbije.

Posebno savetuju turistima da nakon dugog puta budu maksimalno koncentrisani, da pažljivo prate saobraćajnu signalizaciju i da ne prate automatski vozila ispred sebe, jer i najmanji previd može skupo da košta.

Iskustvo ove porodice pokazuje da grčke vlasti saobraćajne prekršaje tretiraju veoma ozbiljno, pa vozači tokom letovanja treba da budu dodatno oprezni kako bi izbegli neprijatnosti, visoke novčane kazne i moguće oduzimanje vozačke dozvole.