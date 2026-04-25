Svet se nalazi na ivici novog klimatskog šoka koji naučnici sve češće opisuju kao „planetarnu toplotnu mašinu“ – sistem koji ubrzano gomila energiju i sprema se da je ispusti u atmosferu.

Najnoviji satelitski podaci iz Tihog okeana otkrivaju ozbiljnu anomaliju: na dubini od oko 150 metara temperatura vode viša je za čak pet stepeni u odnosu na uobičajene vrednosti. Upravo takav skok smatra se jasnim signalom da se formira takozvani „Super El Ninjo“, fenomen koji bi mogao da obeleži 2026. kao jednu od najtoplijih godina ikada zabeleženih.

Dok se planeta još oporavlja od prethodnih toplotnih udara, merenja iz ekvatorijalnog Pacifika pokazuju da se u okeanu već gomila ogromna količina energije koja tek treba da se „prelije“ u atmosferu. Naučnici upozoravaju da je u pitanju proces koji može potpuno da preokrene vremenske obrasce širom sveta.

– Crvena zona koja se širi Pacifikom predstavlja ogroman rezervoar toplote koji će u narednim mesecima početi da utiče na globalnu klimu. Kada anomalije pređu određeni prag, standardni El Ninjo prelazi u „super“ fazu, a trenutne vrednosti ukazuju da bi udar mogao biti među najjačima u poslednjih nekoliko decenija – navodi se u analizi portala LiveScience.

Šta čeka Srbiju i Evropu?

Iako se sve dešava hiljadama kilometara daleko, posledice će se osetiti i na Balkanu. Promene u Pacifiku remete globalne vazdušne struje, što direktno utiče na vreme u Evropi.

Meteorolozi upozoravaju na nekoliko scenarija:

Dugotrajni periodi ekstremne vrućine sa temperaturama koje lako prelaze 40 stepeni Razorne oluje: Višak energije u atmosferi stvara uslove za superćelijske nepogode kakve su poslednjih godina pravile haos

Višak energije u atmosferi stvara uslove za superćelijske nepogode kakve su poslednjih godina pravile haos Toplije, ali kišovitije zime: Poremećaji u polarnim strujama mogu doneti blaže temperature, ali uz obilne padavine i česte vremenske ekstreme

Japan već ima ime za „pakao“

U Japanu, zemlji koja direktno oseća posledice pacifičkih strujanja, vlasti su već reagovale. Uveden je novi izraz za dane kada temperatura prelazi 40 stepeni.

Naziv „Kokushobi“ znači „okrutno vreo dan“ i nastao je jer građani smatraju da dosadašnji izrazi više ne mogu da opišu stvarne uslove na terenu. Za još ekstremnije situacije koristi se i termin „Cho-moshobi“, koji označava temperature koje probijaju sve dosadašnje granice.

Sve to ukazuje na jednu stvar – klimatski ekstremi više nisu izuzetak, već nova realnost koja se ubrzano približava.