Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će vetar biti slab i umeren jugoistočni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost i sparno, uz slab do umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stepena.

Pad temperature u četvrtak

Do kraja sedmice promenljivo, u sredu i dalje veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33 °C, u četvrtak temperatura u postepenom padu i to prvo na severu i zapadu zemlje gde će biti svežije za 6 do 8 °C u odnosu na sredu, dok će u petak u svim predelima najviša dnevna temperatura biti oko 20 °C.

U sredu se kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

U četvrtak u svim predelima nestabilno sa padavinama, a vetar će biti u pojačanju i skretanju na severozapadni.

U petak se kiša očekuje još samo pre podne na jugu i istoku Srbije, dok će za vikend u većini mesta biti suvo, a padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima.

Žuti meteoalarm na snazi u utorak i sredu

Zbog ekstremno visokih temperatura RHMZ je za utorak upalio žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vreme.

U sredu je žuti meteoalarm upaljen zbog kiše, grmljavine ili ekstremno visokih temperatura.

Zbog grmljavine i ekstremno visokih temepratura na snazi je u jugoistočnoj i istočnoj Srbiji kao i na KiM. Zbog grmljavine žuti meteoalarm na snazi je u Banatu, Beogradu, Šumadiji i Pomoravlju.

Zbog grmljavine i kiše žuti meteoalarm je na snazi u sredu u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.