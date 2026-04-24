Rodijum je najskuplji prirodni metal na globalnom tržištu i njegova cena prelazi 356 dolara po gramu, izjavio je profesor na Ruskom ekonomskom univerzitet Plehanov, Mihail Gordijenko.

Gordijenko je naveo da se rodijum nalazi u grupi platinastih metala i da je njegova visoka cena posledica činjenice da ne postoji ciljano rudarenje, već se dobija kao sporedni proizvod pri eksploataciji platine i paladijuma.

Prema njegovim rečima, ulazak na tržište zavisi od razvoja tih nalazišta.

On je istakao da se očekuje da će tržište u budućnosti zavisiti od produženja veka postojećih rudnika, širenja postojećih kapaciteta i prerade otpada, a ne od otvaranja novih velikih nalazišta.

Za šta se koristi rodijum

Oko 80 odsto rodijuma koristi se u automobilskim katalizatorima za smanjenje štetnih emisija.

Prema podacima Geološkog zavoda SAD Južna Afrika ima 72 odsto svetskih rezervi metala platinske grupe, Rusija 10 odsto, a Zimbabve osam odsto, dok ostale zemlje imaju manje od jedan odsto.