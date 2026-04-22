U toku večeri u većini krajeva malo do umereno, a na jugu pretežno oblačno ponegde još sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, navodi se u novoj prognozi RHMZ-a.

Vetar slab i umeren severni i severozapadni.

U toku noći očekuje se postepeno razvedravanje i slabljenje vetra.

Sutra ujutru ponegde slab prizemni mraz.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije. Vetar slab i umeren severozapadni, sredinom dana i posle podne i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 6 °S, a najviša dnevna od 16 do 20 °S.

Do kraja sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila.