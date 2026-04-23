Aleksandar Gruško, zamenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije, izjavio je da Rusija radi sve da bi olakšala trenutnu situaciju u kojoj se nalazi general Ratko Mladić, ali da se po tom pitanju ne može mnogo učiniti.

„Smatramo celu situaciju nehumanom i neljudskom“, poručio je Gruško posle sastanka sa zvaničnicima Republike Srpske u Banjaluci. On je poručio je i da će Rusija preduzeti sve neophodne napore da bi olakšala njegovu sudbinu, kako bi general Mladić imao adekvatan pristup medicini i kako bi mogao i da vidi svoju rodbinu.

„Nažalost, oni koji danas određuju njegovu sudbinu, rukovode se sasvim drugačijim smernicama“, dodao je ruski diplomata.

Podsetimo, Ratko Mladić je na samrti u Hagu, ne može ni da jede ni da pije, ali tamošnji lekari uporno odbijaju da ga stave na infuziju! Na ovo upozorava Darko Mladić, sin generala Mladića, dodajući da nije dobio jasan odgovor na pitanje zašto njegov otac ne dobija infuziju.

Darko Mladić kaže da su mu haški lekari maltene potvrdili da general umire, ali da niko od njih ne reaguje na adekvatan način.