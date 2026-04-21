U Srbiji će u sredu, 22. aprila biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u brdsko - planinskim predelima pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, a na visokim planinama i slabim snegom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju, kao i na istoku Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca, a raspon temperatura biće od četiri do 17 stepeni.

Krajem dana i u toku noći očekuje se razvedravanje.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo hladnije uz slab i umeren vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni, prenosi Tanjug.

