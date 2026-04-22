Više od 1.000 profesionalnih vojnika Vojske Srbije, koji su do sada radili na određeno vreme, dobilo je priliku da nastavi karijeru uz stalni radni odnos. Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su ugovori već uručeni, čime je rešeno jedno od ključnih pitanja za veliki broj pripadnika vojske.

Ova odluka doneta je nakon izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije, koje su usvojene u decembru prošle godine, a koje su otvorile vrata za stabilnije zaposlenje profesionalnih vojnika.

Jasni uslovi za stalni radni odnos

Prema novim pravilima, put do ugovora na neodređeno vreme sada je precizno definisan. Najvažniji uslov jeste da vojnik ima najmanje tri godine neprekidne službe u Vojsci Srbije.

Pored toga, prijem u stalni radni odnos zavisi i od potreba same službe, kao i od rasporeda u jedinicama u kojima vojnici već rade.

Ugovori uručeni uz svečanosti

Širom Srbije organizovane su svečanosti u vojnim jedinicama na kojima su vojnicima zvanično uručeni novi ugovori. Time je simbolično obeležen početak ove velike promene u sistemu zapošljavanja u vojsci.

Iz Ministarstva poručuju da je ovo tek prvi korak i da se očekuje da i ostali vojnici, koji ispunjavaju uslove, uskoro dobiju istu priliku.

Jačanje vojske i sigurnija budućnost

Ovim potezom država ne samo da rešava status velikog broja profesionalnih vojnika, već i dodatno jača vojni sistem i motiviše mlade ljude da se opredele za vojnički poziv.

Stalni radni odnos donosi veću sigurnost, ali i jasniju perspektivu za sve one koji svoju budućnost vide u uniformi Vojske Srbije.