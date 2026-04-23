Ministarstvo prosvete saopštilo je da je započeo postupak u cilju isplate sredstava samofinansirajućim studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine u školskoj 2025/2026. godini.

Za ove potrebe Ministarstvo prosvete opredelilo je 4 milijarde dinara, a sredstva će se isplaćivati studentima u dve rate, u saradnji sa Upravom za trezor, Bankom Poštanska štedionica i visokoškolskim ustanovama, navodi se u saopštenju.

Na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove, na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisne predmete u školskoj 2024/2025. godini ukupno je isplaćeno 2.354.727.398 dinara za ukupno 53.892 samofinansirajuća studenta.

Iz Ministarstva prosvete navode da su zaključno sa 20. aprilom isplatili 27.596.371 dinar na račune 1.005 studenata čime je okončana isplata za školsku 2024./2025. godinu.

Ističu da je taj iznos isplaćen nakon više produženja rokova za postupanje visokoškolskih ustanova i prijavu studenata za Studentsku karticu, kako bi im se isplatilo 50 odsto troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene referentne školarine u školskoj 2024/2025. godini, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti ne prijavljuju sami za ostvarivanje ovog prava već da podatke dostavljaju visokoškolskoj ustanovo, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor.

Studentska kartica vezana je za jedinstveni obrazovni broj (JOB) studenata, tako da student ne mora da podnosi zahtev za novu studentsku karticu zbog prelaska na drugi studijski program, drugu ustanovu ili upisa narednog stepena studija.

Ministarstvo podseća da Studentska kartica, kao i svaka platna kartica, ima rok važenja, i da Banka Poštanska štedionica, u kojoj su otvoreni računi vezani za Studentsku karticu, blagovremeno obaveštava studenta o zameni istekle kartice novom.

BONUS VIDEO: