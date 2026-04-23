Planom upisa u srednje škole za školsku 2026/2027. godinu koje je objavilo Ministarstvo prosvete predviđeno je 71.614 mesta u srednjim stručnim školama i gimnazijama u celoj Srbiji, navela je pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje Danka Nešović.

- Za više od 64.400 učenika koji završavaju osmi razred osnovne škole ima dovoljno mesta u srednjim školama. Važno je da se dobro pripreme za polaganje završnog ispita kako bi ostvarili što bolje rezultate i upisali srednju školu koju žele - istakla je Nešović.

Ona je objasnila da je ovogodišnji Plan upisa u srednje škole balans između onoga što su lokalne i regionalne potrebe tržišta rada i interesovanja učenika, saopštilo je ministarstvo.

Broj mesta u gimnazijama je 17.100, od čega je 2.960 mesta u specijalizovanim odeljenjima gimnazija.

Kada je reč o srednjim stručnim školama u četvorogodišnjem trajanju planirano je 39.318 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je 14.368, dok je 828 mesta u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja obezbeđeno je 3.108 mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ukupno je 1.770 mesta, navodi se u saopštenju.

Učenici i njihovi roditelji informacije o odeljenjima gimnazija i ponudi obrazovnih profila i broju učenika i odeljenja po opštinama i školama u Srbiji mogu pronaći na sajtu Moja srednja škola, kao i na sajtu Ministarstva prosvete u Planu upisa, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

