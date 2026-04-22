Reč je o uvođenju dodatnog, odnosno posebnog staža, koji predstavlja svojevrsno društveno priznanje za majčinstvo, ali i određene promene u obračunu penzija.

"Ovim izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju uveden je takozvani dodatni staž, odnosno poseban staž za majke, kojim možemo reći da predstavlja neku vrstu društvenog priznanja za roditeljstvo, u ovom slučaju majčinstvo. Važno je naglasiti da se ovde ne radi o beneficiranom radnom stažu koji podrazumeva raniji odlazak u penziju, već, da kažemo, predstavlja određeni korektiv koji utiče na visinu penzijskog primanja" rekao je za RINU Marko Marković, advokat iz Čačka.

Na pitanje da li to znači da će majke morati da ispune postojeće uslove za penzionisanje, Marković potvrđuje.

"Majke će i dalje morati da ostvare zakonom propisane uslove za odlazak u penziju u smislu godina života i minimalnog radnog staža. Dve dodatne godine odnose se na majke sa dvoje i više dece. Praktično, majke sa troje ili više dece već sada ostvaruju pravo na dve godine dodatnog staža. Međutim, majke sa jednim ili dvoje dece moraće da sačekaju, do 2032. godine, jer zakon na njih ima odloženo dejstvo" pojašnjava Marković.

Prema njegovim rečima, ovakvo zakonsko rešenje ima sličnosti sa pojedinim evropskim modelima, ali i određene razlike.

"Ovo rešenje je najbliže zakonskom modelu Hrvatske, gde takođe postoji dodatni staž koji utiče na visinu penzije, ali ne i na uslove za odlazak u penziju. U većini drugih evropskih zemalja fokus je na očuvanju kontinuiteta osiguranja kroz priznavanje perioda roditeljskog odsustva, kako majčinstvo ne bi negativno uticalo na penzijski staž. Dakle, ne radi se o dodatnom stažu kao kod nas" kaže Marković.

Advokat Irena Ilić pojašnjava ovu novinu iz ugla svakodnevne prakse:

"U praksi se često dešava da majke ovu novinu u prvi mah dočekaju sa iskrenom euforijom, uz osmeh pitaju da li to znači da će „konačno malo ranije u penziju“. Kada im se pojasni da se uslovi za odlazak u penziju ipak ne menjaju, već da se dodatni staž vrednuje kroz obračun i utiče na visinu primanja, usledi kratak trenutak razočaranja. Međutim, taj osećaj ne traje dugo, već nakon nekoliko rečenica i konkretnog primera obračuna, razgovor se najčešće završi sa olakšanjem i zadovoljstvom, jer postaje jasno da će njihov trud ipak biti prepoznat kroz nešto što je za svaku majku i buduću penzionerku veoma važno, veću i sigurniju penziju" zaključuje Irena Ilić, advokat iz Čačka.

Nove zakonske odredbe predstavljaju važan korak ka priznavanju uloge majčinstva kroz sigurnija i veća penzijska primanja u budućnosti.