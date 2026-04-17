Teatar Odeon najavljuje premijeru predstave „Mačka u čizmama“, novog mjuzikla namenjenog i deci i odraslima, koja će biti izvedena 25. aprila u 19 časova. Publiku očekuje raskošna, razigrana i osvežena interpretacija jedne od najpoznatijih bajki svih vremena. U režiji i adaptaciji Marka Jovičića, prema tekstu Branka Milićevića Kockice, ova duhovita komedija zabune vodi gledaoce u specifičan svet u kojem se granice između stvarnosti i mašte brišu, a ljubav, identitet i sudbina zavise od jednog para čarobnih čizama.

Priznati glumac i miljenik publike, Miljan Prljeta, igra Princa od Karabasa. Miljan je podelio svoje utiske o predstavi “Mačka u čizmama”, kao i o svom liku koga tumači na velelepnoj sceni Teatra Odeon.



“Moj princ jeste šarmantan i trudim se da tako ga igram. Kad kažem šarmantan, to znači scenski da mora da bude brz, duhovit, tačan, ispravan u svojim postupcima - tako da je on jeste šarmantan, ali je za izvođenje i za glumca koji tumači taj lik, to je dosta izazovno, jer mora zaista mnogo energije da se uloži da bi se došlo do toga i da ga publika tako doživi. Jer držati pažnju deci i u ovom slučaju i odraslima nije lako. Mislim da će publika zaista uživati ne samo u ovom liku nego generalno u celoj predstavi “Mačka u čizmama”. Princ je pre svega jedan zaljubljenik u nekoliko stvari - zaljubljenik je nauku i to ne svima možda poznatu - nego manje poznatu, a to je nauka bubozofija. On voli bube, voli da ih izučava i to je njegova osnovna linija, a odmah posle buba - preovlada ljubav prema jednoj devojci i onda postaje potpuno netipičan princ gde ćemo videti razne vratolomije, njegove emotivne vratolomije gde će pokazati svu svoju snagu i želju da osvoji tu devojku. Princ ne izgovara lako ono što najdublje oseća u sebi, a to je ljubav prema Dobrili, devojci koja je izuzetno iskrena i koja nema nikakve krajnje namere prema njemu, osim takođe iskrene ljubavi, tako da ta međusobna iskrena ljubav njihova se najteže izgovara od strane princa. Možda bih rekao ono što princ u predstavi ne kaže otvoreno, ali se to vidi, a to je: Dobrila, ja te volim.” – rekao je Prljeta.



Ne propustite premijeru predstave “Mačka u čizmama” 25. aprila u 19h u Teatru Odeon i priču u kojoj čizme vode glavnu reč – a ljubav uvek pronađe svoj put. Nabavite svoje karte na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .