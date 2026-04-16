Crnogorski pevač Danijel Alibabić gostovao je u jednoj emisiji, gde je zbog lapsusa voditeljke deo njihovog razgovora je postao viralan na društvenim mrežama.

- Montesong se bliži. S obzirom na sve ono što je bilo prošle godine pretpostavljam da je već krenulo organizovanje ovogodišnjeg Montesonga. Šta je prva stvar, Danijele Alibabiću, koja ti pr*ne na pamet kad kažem "Montesong" - pitala je crnogorska voditeljka u emisji.

Iako se odmah izvinila, pokušala da se iskontroliše da se ne nasmeje, te profesionalno nastavila da obavlja svoj posao, pevač je prasnuo u smeh. Ipak, ubrzo se iskontrolisao te uozbiljio i nastavio gostovanje.

Mnoge je nasmejala reakcija pevača koji se slatko nasmejao, a jedan komentar je posebno bio smešan te je sakupio najviše lajkova.

"Oplakala sam Danijela koji se smeje kao Dragoljupče. Nije ne ni potrudio da se ne nasmeje", stajalo je u komentaru.

BONUS VIDEO: