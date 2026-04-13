Danas, 13. aprila, situacija počinje da se menja jer nas očekuje umereno do potpuno oblačno, ali i dalje suvo vreme.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, najznačajniji fenomen biće jačanje jugoistočnog vetra, koji će u košavskom području postati jak, dok će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.

"Žuti" meteoalarm upozorava da su moguće:

štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini

problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)

štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)

problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima, indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja

otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)

Jutarnje temperature će se kretati od 2 do 9 stepeni, dok će najviša dnevna dostići od 18 do 21 stepeni. Posebno upozorenje izdato je za udare vetra koji će prelaziti 60 kilometara na čas.