Matursko veče za učenike završnih razreda srednjih škola u Priboju obeležio je i jedan nesvakidašnji, ali veoma emotivan detalj. Maturantkinja Lajla Sipović Hasanagić odlučila je da jedan od najvažnijih dana svog školovanja podeli sa svojom zaovom Emom Nur Hasanagić, pokazujući koliko su porodična bliskost i međusobna podrška važni.

Dok su maturanti pristizali sa prijateljima i pratnjom, Lajla je na svečani defile stigla u društvu osobe koja zauzima posebno mesto u njenom životu. Njih dve zajedno su prošetale centrom grada, privukavši pažnju brojnih sugrađana.

Elegantno odevene i nasmejane, Lajla i Ema Nur ostavile su snažan utisak na okupljene, koji su njihov gest komentarisali kao lep primer poštovanja, bliskosti i porodične povezanosti.

- Svi maturanti su bili prelepi, ali ova slika njih dve kako sa rukom u ruci koračaju zaista je otopila i najtvrđa srca. Osećala se ta toplina i lepota, lepa energija - kaže za RINU jedna od građaniki Priboja koja je bila na licu mesta.

Matursko veče predstavlja poseban trenutak za svakog učenika, simbol završetka jednog važnog životnog poglavlja i početka novih izazova. Upravo zato Lajlina odluka da taj događaj podeli sa svojom zaovom nije prošla nezapaženo.

U atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i radošću, maturanti su proslavili kraj srednjoškolskih dana, a priča Lajle Sipović Hasanagić i Eme Nur Hasanagić ostala je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

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