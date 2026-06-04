Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, sedam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju po četiri sata na prelazima Šid i Bezdan, dok je zadržavanje na Sremskoj Rači dva sata.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

(Tanjug)