Na Veliku subotu dan uoči Vaskrsa, Vlasinsko jezero je osvanulo pod snežnim pokrivačem, iznenadivši i zabrinuvši brojne građane i poljoprivrednike.

Na nadmorskoj visini od oko 1.200 metara, gde se ovo planinsko jezero nalazi, ovakve vremenske prilike nisu baš tako uobičajene za sredinu aprila, pa su nagli pad temperature i sneg izazvali šok među lokalnim stanovništvom.

Fotografije snega koje su se pojavile u Fejsbuk grupi "Ljubitelji Vlasinskog jezera" brzo su privukle pažnju, dok su jedne oduševile prizorom zimske idile usred proleća, druge su otvorile pitanje posledica po voćnjake i predstojeću sezonu.

Inače, Republički hidrometeorološki zavod na dan Vaskrsa najavljuje ponovo hladno jutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem.

Vreme na Vaskrs

- Tokom dana pretežno sunčano i toplije, pre podne ponegde uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura od jedan do šest stepeni, a najviša od 17 do 20 - najavio je RHMZ i objavio detaljnu prognozu po danima za narednu sedmicu:

- U ponedeljak umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od dva do devet stepeni, a najviša od 18 do 21.

U utorak promenljivo oblačno vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Padavine, olujni vetar i grmljavina

- Vetar slab i umeren, jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od sedam do 11 stepeni, a najviša od 16 do 20 - navodi RHMZ i dodaje:

- U sredu takođe promenljivo oblačno vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak istočni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od osam do 12, a najviša od 19 do 23 stepena.

Što se tiče prognoze u periodu od 16. do 20. aprila očekuje se promenljivo, mestimično vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.