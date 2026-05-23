Tokom večerašnjeg protesta blokadera u centru Beograda zabeležene su dramatične scene zbog kojih su građani ostali šokirani.

Kako se vidi na snimcima sa lica mesta, vozilo Hitne pomoći pokušavalo je da prođe kroz masu, ali su blokaderi potpuno blokirali prolaz i napravili opšti haos na ulicama.

Građani koji su se našli na licu mesta ogorčeno komentarišu da je nedopustivo da bilo ko svojim protestima ugrožava rad Hitne pomoći i bezbednost ljudi kojima je možda svaki sekund presudan.

Na snimcima se vidi potpuni kolaps saobraćaja, ogromna gužva i konfuzija, dok sirene Hitne pomoći odzvanjaju ulicama bez mogućnosti da vozilo normalno prođe.

Mnogi upozoravaju da je upravo ovakvo ponašanje dokaz blokaderske bahatosti i potpunog odsustva odgovornosti prema građanima Srbije.

– Kada Hitna pomoć ne može da prođe, onda više ništa nije normalan protest – jedan je od komentara građana.

Ovo nije prvi put da protesti i blokade izazivaju ozbiljne probleme u funkcionisanju grada, ali građani večeras upozoravaju da je pređena ozbiljna granica jer su u pitanju ljudski životi.