Jutarnji špic u Beogradu ovog jutra protiče nešto mirnije nego inače, što bi moglo da ukaže na to da su pojedini Beograđani već započeli odmor zbog vaskršnjih praznika i ranije napustili prestonicu.



Saobraćaj na Brankovom mostu odvija se bez većih zadržavanja – povremeno dolazi do kratkotrajnog pojačanja intenziteta, ali se kolone brzo formiraju i još brže razilaze.

Slična situacija je i u kružnom toku kod Ušća, gde nema značajnijih gužvi. Centralne gradske ulice su uglavnom prohodne, dok najveće probleme i dalje zadaje Takovska ulica, gde su u toku radovi.

Zbog toga vozači sve češće koriste Bulevar despota Stefana kao alternativni pravac, gde se povremene gužve stvaraju na potezu od Cvijićeve do Ulice Džordža Vašingtona.

Na mostu Gazela beleži se nešto manji intenzitet saobraćaja nego što je uobičajeno za jutarnji špic, iako je protok vozila i dalje pojačan.

S druge strane, Autokomanda je pod standardno velikim opterećenjem, kao i Pančevački most u pravcu ka Beogradu, gde se na spajanju Zrenjaniskog i Pančevačkog puta stvaraju ogromne kolone na priključenju na most.

Na Trg Slavija trenutno nema većih zadržavanja, pa se saobraćaj odvija bez značajnijih poteškoća.