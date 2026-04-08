Ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji ulazi u završnu fazu priprema, a prema najavama ministra odbrane Bratislava Gašića, prvi regruti bi mogli da krenu na služenje već krajem ove ili početkom naredne godine.

Gostujući na Blic TV, Gašić je objasnio da su u toku intenzivni radovi na obnovi kasarni i vojne infrastrukture, kako bi budući vojnici imali uslove koji odgovaraju savremenim standardima.

– U ovom trenutku, gotovo u celoj Evropi, ali i širom sveta, ponovo se uvodi služenje vojnog roka, jer se prethodni sistemi vojski nisu pokazali dovoljno spremnim da odgovore na sve izazove. Na osnovu zadatka koji smo dobili od vrhovnog komandanta i predsednika Republike, radimo na obnovi svega onoga što je ranije zapušteno ili uništeno – kasarni i objekata – kako bismo ih doveli na nivo koji zaslužuju ljudi i mladi koji će dolaziti na služenje vojnog roka – rekao je Gašić.

On je precizirao da će vojni rok trajati ukupno 75 dana, od čega će 60 dana biti provedeno u kasarnama, dok će ostatak vremena, odnosno 15 dana, biti namenjen obuci i vežbama na vojnim poligonima.

Ministar je takođe naglasio da će svake godine postojati dodatni dani rezervisani za obnavljanje znanja i vežbe regruta, kako bi se održao nivo njihove spremnosti.

– Svake godine planiraćemo određeni broj dana kada će regruti dolaziti na dodatne vežbe i obuku. Takođe, radimo i na stvaranju uslova za dobrovoljno služenje vojnog roka za devojke, za koje pripremamo posebne kapacitete kako bismo bili potpuno spremni – objasnio je Gašić.

Govoreći o početku primene ovog sistema, ministar je istakao da se očekuje da sve bude spremno veoma brzo.

– Sva potrebna podzakonska akta su već pripremljena od strane naših službi, ali sada čekamo trenutak kada ćemo predlog zakona izneti pred Skupštinu. Vojska, kada je reč o kapacitetima, može da bude spremna za početak služenja vojnog roka već krajem ove godine ili početkom sledeće, kada ćemo biti potpuno spremni u svakom segmentu – rekao je Gašić.

On je dodao i da Srbija raspolaže dovoljnim količinama naoružanja, opreme i resursa za potrebe budućih regruta.

– U ovom trenutku imamo dovoljno naoružanja i opreme za mlade ljude koji će služiti vojni rok. Takođe, raspolažemo objektima u koje možemo da ih primimo, uključujući i vojne ambulante kroz koje će prolaziti regrutacioni proces. Naravno, uvek postoji prostor za dodatna unapređenja, ali već sada možemo da kažemo da smo spremni da primimo prve vojnike krajem ove ili početkom sledeće godine – zaključio je ministar odbrane Bratislav Gašić.