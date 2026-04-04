Mislili ste da je uvođenje EES sistema i njegova puna primena od 10. aprila jedina stvar kojom će Evropska unija ove godine otežati putovanja i odmore? Izgleda da to nije kraj – jer stiže i ETIAS, sistem koji bi mogao dodatno da zakomplikuje odlazak preko granice.

Priča o ETIAS-u već godinama kruži i često deluje kao da stalno „dolazi“, ali nikako da se pojavi – baš poput priče o dečaku koji viče „vuk, vuk“. Međutim, čini se da će ovog puta zaista stupiti na snagu krajem godine. Ono što je važno naglasiti jeste da ETIAS nije viza, već putna dozvola – ali ni ona sama po sebi ne garantuje da vam neće biti odbijen ulazak na granici.

ETIAS, odnosno Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobrenja, podrazumevaće obaveznu onlajn prijavu pre putovanja u neku od ukupno 30 evropskih zemalja – uključujući 27 članica Evropske unije, kao i Norvešku, Švajcarsku i Island. Ova dozvola biće potrebna za putovanja u turističke, poslovne ili tranzitne svrhe, u trajanju do 90 dana u okviru perioda od 180 dana.

Obaveza će važiti i za građane Srbije, ali i za državljane još oko 60 zemalja koje imaju bezvizni režim sa EU, među kojima su i Sjedinjene Američke Države.

Sama prijava bi trebalo da traje oko deset minuta, a sistem je osmišljen tako da se u većini slučajeva dozvola izdaje gotovo odmah. Ipak, bez ovog dokumenta više neće biti moguće preći granicu – niko neće moći da ga zaobiđe, bez obzira na veze ili poznanstva.

Prema zvaničnim smernicama Evropske unije, obrada zahteva može trajati od nekoliko minuta do čak 14 dana u slučaju da se od putnika zatraže dodatne informacije ili dokumentacija radi provere. U retkim i specifičnim situacijama, rok može biti produžen i do 30 dana, naročito ako je potrebno dodatno ispitivanje ili razgovor sa podnosiocem zahteva.

Zbog toga se putnicima savetuje da, kada ETIAS sistem počne da se primenjuje, ne čekaju poslednji trenutak za podnošenje zahteva, već da ga podnesu znatno ranije kako bi izbegli neprijatne situacije i eventualne probleme pred putovanje.