Veliki broj kineskih novinara pratio je posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Muzeju Komunističke partije Kine.

Za posetu Vučića Kini već nekoliko dana vlada veliko interesovanje, naročito među medijima iz Kine.

Najveći i najuticajniji kineski mediji sa puno pažnje prate posetu srpske delegacije, potencirajući čelično prijateljstvo Srbije i Kine.

Takođe, na naslovnim stranama najvažnijih kineskih novina centralna tema je Vučićeva poseta, sastanci sa Sijem kao i priča o ordenu kojim je kineski predsednik odlikovao našeg predsednika.