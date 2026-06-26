Vatra je zahvatila pružne pragove i travu, saznaje Tanjug.
Na licu mesta požar gasi 10 vatrogasaca sa tri vozila.
Gusti crni dim vidi se i iz centra Beograda.
Na Železničkoj stanici Makiš danas oko 11.30 sati je izbio požar
Vatra je zahvatila pružne pragove i travu, saznaje Tanjug.
Na licu mesta požar gasi 10 vatrogasaca sa tri vozila.
Gusti crni dim vidi se i iz centra Beograda.
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