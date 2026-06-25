Kako je navedeno, zatvorene će biti ulice Bulevar kralja Aleksandra (od Takovske do Beogradske, sa svim poprečnim ulicama), Dečanska (od Vlajkovićeve do Nušićeve), Trg Nikole Pašića (od Terazija do Takovske), Kneza Miloša (od Kralja Milana do Takovske), Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša), što će dalje prouzrokovati promenu režima rada linija javnog gradskog prevoza,

Vozila na sledećim linijama promeniće trasu saobraćanja:

Tramvajska linija 6 će saobraćati na skraćenoj trasi od Omladinskog stadiona do Ustaničke;

Tramvajske linije 7L, 8 i 12 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Trg Slavija - Nemanjina i dalje redovnim trasama;

Autobuska linija 23 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija 24 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska – Njegoševa i dalje redovnom trasom;

Autobuske linije 26 i 26N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska - Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama;

Autobuska linija 27, kao i noćne autobuske linije 202N i 301N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – (Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona u smeru ka Mirijevu) - (Majora Ilića – Svetogorska - Makedonska - Trg republike u smeru ka gradu) - 27. marta - Kraljice Marije - Ruzveltova i dalje redovnom trasom;

Autobuske linije 37 i 44 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Francuska - Trg republike – Kolarčeva – Terazije - Kralja Milana - Trg Slavija – Nemanjina - Kneza Miloša i dalje redovnim trasama;

Noćne autobuske linije 37N, 56N i 511N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Kralja Milana – Trg Slavija – Nemanjina - Kneza Miloša i dalje redovnim trasama;

Privremena autobuska linija 41A će saobraćati na relaciji Admirala Geprata – Banjica 2;

Autobuska linija 58 će saobraćati sledećom trasom u oba smera: Poenkareova – Cvijićeva - Starine Novaka, Beogradska - Trg Slavija – Nemanjina - Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Linija 74 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija EKO 1 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova – Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Nušićeva – Terazijski tunel i dalje redovnom trasom;

Minibus linija E2 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Kralja Milana – Trg Slavija - Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

U subotu 27. juna u periodu od 15 časova do kraja manifestacije, zbog isključenja struje u kontaktnoj mreži u ulicama Nemanjina, Kneza Miloša (od Nemanjine do Takovske) i Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša), doći će do promena u radu tramvajskih i trolejbuskih linija i to:

• ukidaju se tramvajske linije 2L, 7L, 8, 9L, 10, 12, 14;

• tramvajska linija 6 će saobraćati na skraćenoj trasi od Omladinskog stadiona do Ustaničke;

• ukidaju se trolejbuske linije 19, 21, 22, 28 i 29.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija javnog gradskog prevoza.

Navedena organizacija režima rada linija javnog gradskog prevoza je izrađena na osnovu informacija koje su dostavljene Sekretarijatu za javni prevoz u vezi sa organizacijom velikog skupa, pri čemu su moguća odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.