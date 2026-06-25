- Poštovana gospođo Rodrigez, primite moje najdublje saučešće povodom tragičnih posledica razornog zemljotresa na severozapadu Venecuele. Molim Vas da prenesete reči iskrenog saosećanja porodicama i bližnjima poginulih, kao i želje za što skoriji oporavak svima koji su povređeni u ovoj prirodnoj katastrofi - poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je izrazio osećanje solidarnosti i podrške prijateljskom venecuelanskom narodu u ovom teškom trenutku.

Posle dva razorna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, privremena predsednica, Delsi Rodrigez izjavila je danas da je vlada te zemlje proglasila La Gvairu zonom katastrofe, jer je ta obalska država najviše pogođena.

Ona je proglasila vanredno stanje u zemlji i dodala da su usvojene vanredne mere bezbednosti na putevima i civilne zaštite zbog dokazanog postojanja desetina srušenih zgrada, uništenih porodičnih kuća i potpune paralize strateške infrastrukture.

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