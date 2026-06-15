Nakon što su objavljene fotografije iz Hilandara, na kojima se vidi skandalozno ponašanje Vladana Đokića, rekacija na mrežama ne prestaju. Korisnici Tvitera šeruju i sliku koja na najbolji način pokazuje razliku između predsednika Vučića i političara Đokića.

"U Hilandar se ide ponizno, na poklonjenej Bogorodici Trojeručici, gde se vrše metanije."

"Ne ide se kao u separe, gde raspojasan sa farmerkama na pola dupeta sediš, dok svi drugi stoje."

"Jedno je predsednik i budući premijer koji zna šta je Hilandar, a drugo je pajac i komunjara," navodi se.