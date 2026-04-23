Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd.

Predsednik govori za medije

Predsednik Srbije obratio se posle svečanosti medijima, i rekao je da se nalazi na jednoj od najlepših tačaka čitave jugoistočne Evrope.

- Ova tačka je ponos svakog građanina Srbije, i molim ljude da dođu da vide, i hvala što ste prihvatili molbu da cene budu niže. Ovde imaju i suvenire, i kafić, mogu da vide svaki deo Beograda na najbolji mogući način. Ove šljunkare što vidite će biti sklonjene, dolazi Beogradsko oko, izgradnja kreće uskoro. Tamo ka blokovima pravimo novu promenadu, biće slična ovoj, i to će biti dodatno poboljšanje kvaliteta života - rekao je predsednik.

Zahvalio se i predsedniku UAE šeiku Mohamedu bin Zajedu al-Nahjanu, i poželeo je da mir zavlada u Zalivu, i da se njegov prijatelj vrati novim velikim pobedama. Pitanja novinara O stanju generala Ratka Mladića

- Rekao je da su ga doneli sa krevetom, da je odgovarao samo sa da ili ne. Ne razumem ljude, zašto nekome ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije. Ali da li sam posebno začuđen, nisam - rekao je on. Odgovor N1 Na pitanje N1, predsednik kaže da vidi da su izuzetno srećni zbog svega što su videli na vidikovcu, i odgovorio je na pitanje o čišćenju terena pred izgradnju Beograda na vodi. - Kažete da me neko nije poslušao. Ja sam rekao da su me pitali, lično bih se angažovao na tome, seo bih u bager, i lično bih se angažovao na tome. Ja sam ponosan na hrabrosti ljudi koji su to radili i uradili, uprkos mnogima od vas koji to niste želeli da odobrite. Ne mislim tu na vas direktno, video sam skriveno oduševljenje u vašim očima sada kada smo obilazili ovo. Dakle, ponosan sam na to što smo uradili, i biću ponosan do kraja života - rekao je predsednik. Ovde kada se pojave, tada pokazuju najviše nervoze, zato što vide dela, a dela govore više od reči, kazao je on o novinarima N1. O izborima Istakao je da se izbori ne dobijaju u Londonu i Briselu, govoreći o blokaderskoj kampanji i obilasku inostranstva. - Oni imaju ogromnu podršku spolja, veliki su favoriti. Mi nemamo podršku spolja. Mi imamo deo podrške našeg naroda, borićemo se da ta podrška bude još veća. Na kraju saberete glasove, i to je to. Što se tiče izlaznosti, da odgovorim tim stručnjacima, nivo opredeljenosti u Srbiji nikada nije bio veći. Prema istraživanju koje sam noćas dobio, sa sve ubačenom studenstkom listom i njihovim liderom. Da su sada izbori, izlaznost bi bila preko 73 odsto - naglasio je predsednik. Nešto im ne idu ti brojevi, rekao je on o blokaderima, ali ističe da oni znaju sve I treba da tako nastave. O sastanku opozicije Na postavljeno pitanje o sastanku opozicije, on kaže da je to demokratska tekovina, i da je dobro da postoji jaka opozicija. - Nadam se da će uspeti u svojim nakanama. Nismo njima mi protivnici, njima je neko drugi daleko veći protivnik, zato su se i sastali - kazao je on. Predsednik je ponovo rekao da nikada nije bio za suspenziju pravne države, ali da je ponosan na to što je ovaj veliki projekat izguran i urađen. - I uspeli smo da napravimo da Beograd na kraju bude prava metropola, to je na ponos svih građana Srbije. Mi za dva meseca otvaramo auto-put do Kraljeva. Kada sam stao pred kartu pre neki dan, nisam neki krhak čovek, da mi zasuzi oko, ali mi smo to uspeli - kazao je on. Predsednik za Alo! o napadu na srpsku crkvu u Zagrebu Kaže da nije iznenađen napadom na srpsku crkvu u Zagrebu, i da se nada da će počinioci biti uhvaćeni. - Nadam se da će spustiti malo tu anti-srpsku histeriju i kampanju koju vode. Nije im uspela podrška obojenoj revoluciji, neće im ni uspeti - rekao je predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na ceremoniji.

- Imamo milion podataka koje danas možemo da iznesemo, a koji govore o neverovatnom uspehu celog ovog projekta. I to ne samo iz ugla kako je ovaj prostor izgledao pre desetak godina. Od stecišta onih koji bi bežali od zakona, do zmijarnika, močvarnog područja, napravili smo najlepši deo jugoistočne Evrope. Uspeli smo zahvaljujući građanima Srbije, onima koji su uprkos želji mnogih da se takav razvoj ne dogodi, istrajali u svojim snovima.

- I ono što me je vodilo od početka, a bio sam i mlađi i imao više energije, i dalje znam da sam za to bio apsolutno u pravi - uvek morate da imate velike snove. Ti snovi ne smeju da budu upereni protiv bilo koga, već da budu upereni za stvaranje dobrih dela, ponekad i čuda, koji će ostaviti trag u našoj istoriji. Ko god i šta govorio, ovo će biti ostati zapisano u svim istprijskim udžbenicima, kad ko i kako je pokrenuo. Mi gospodine Alabar, bez vas to ne bismo mogli. Zvučite kao da se šalite kada kažete da ste postali poznati zahvaljujući Beogradu iako se mnogim ljudima i u Evropi i u regionu dopada ovo što ste izgradili. Zvuči kao šala jer ste izgradili pola Dubaija, pola Abu Dabija, Emirata, i znaju šta sve možete i koliko. Hvala na posvećenosti i trudu, što nas niste kao zemlju ucenjivali, što ste podrška i pomoć i što razumete potrebe naših građana.

Predsednik je rekao da hoće da se obrati građanima.

- Nismo mi ovo pravili samo za bogate, hoću da to čuju svi u Srbiji. Bogati mogu ovde da kupuju stanove, da kupuju, da žive, radujemo se njihovom uspehu i sreći. Ja ću biti radostan kada sva vrata otvorili svim građanima, i onim najsiromašnijim, i onim niže srednje klase, više srednje klase, da vide šta su izgradili - ovo pripada svim građanima Srbije.

- Čuo sam da je cena za posetu 800 do 1000 dinara. Moja želja je da ovaj projekat prioada svima, molim da spustite malo te cene, da svi mogu da vide. Izvinite što vam uzimam od zarade, to je moja velika želja. Nismo pravili to za elitu, već za sve građane Srbije.

Vučić kaže da ovo danas izgleda velelepno, i da će morati da se održava.

- Sutra već idem u Pariz, a u nedelju ću ambulantnim kolima obilaziti naša udaljena sela, da razgovaram sa našim penzionerima i njihovim unucima, i da vidim, ako ne možemo ambulantnu, onda barem jednom nedeljno da se dolazi u sela i da budu pregledani oni koji žive sami - kazao je predsednik.

Obišao sam mnoge vidikovce, a malo koji je ovako lep, kazao je Vučić.

- Posebno hvala svima koji su verovali u nas. Kada smo lestvicu postavljali visoko, nije ih bilo mnogo. Beskrajno im hvala na podršci, bez njih to ne bi bilo moguće - kazao je on.

Obraćanje Mohameda Alabara

Mohamed Alabar rekao je da ovo obeležje Beograda prati snove Beograda i cele zemlje da bude što bolja i modernija.

- Kada pogledate sa vidikovca, vidite ljude, kvalitet života koji su ljudi sada dostigli. Nove poslove koji sada bujaju i razvijaju se. Nove poslove koji su ovde kreirani, više od 10.000 dobro plaćenih poslova. Prvi plan, kada smo sanjali ovo, i hvala vam predsedniče na vašoj viziji, pogledajte gde smo sada. Mi smo na 5,5 milijardi evra investicija - rekao je Alabar. On kaže da je danas došao tu sa porodicom, i da je ovo poseban trenutak za sve. - Tu su divni ljudi iz Srbije, puni života i ljubavi prema napretku, a znam da ste i vi veoma strastveni predsedniče, i hvala vam na svemu - rekao je on.

Početak svečane ceremonije

Ceremonija otvaranja vidikovca počela je u 13.30 časova, a uz predsednika su ministar finansija Siniša Mali i predsednik kompanije Igl hils Mohamed Alabar.

Ranije danas, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije sa predstavnicima stranaka.