Darina Nikolajeva Jotova, poznatija kao Dara, donela je Bugarskoj prvi istorijski trofej sa Evrovizije, a neposredno nakon finala ovog takmičenja je oduševila publiku u Srbiji.
U jeku velikog slavlja mlada zvezda nije zaboravila svoje fanove u komšiluku, te se direktno obratila publici u Srbiji.
Vidno uzbuđena i odlično raspoložena Dara je uputila poseban pozdrav našoj publici nakon pobede na Evroviziji.
- Zdravo, srpska publiko, kako si? Doći ću vam u goste - poručila je Dara u kratkoj izjavi.
Ko je Dara?
Mlada pevačica je poreklom iz Varne, a završila je Nacionalnu školu umetnosti „Dobri Hristov“, gde je studirala folklorno pevanje i muziku. Još kao dete bavila se tradicionalnim bugarskim pevanjem, a upravo se taj uticaj danas oseća i u njenim pesmama, posebno u evrovizijskoj numeri „Bangaranga“.
Zanimljivo je da je još od sedme godine učila folklorno pevanje, ali je kasnije odlučila da karijeru usmeri ka modernom pop zvuku. U intervjuima je govorila da joj je umetnička škola mnogo pomogla da razvije scenski nastup i disciplinu.
Ovaj spoj tradicionalnog bugarskog zvuka i moderne produkcije predstavlja njen zaštitni znak.
- Odrasla sam uz muziku opsesivno, kao da ništa drugo nije ni postojalo. Mnogi se često iznenade kada čuju da sam se školovala za folklorno pevanje, ali ta tehnika i emocija su i dalje u mom DNK - rekla je Dara jednom prilikom.
Pored toga što je istaknuta figura balkanske scene sa brojnim hitovima na prvim mestima top-lista, Dara je i vokalni trener u šou-programu "Glas Bugarske" od 2021. godine, gde je u četiri sezone čak dvaput dovela svoje takmičare do trona. Takođe, javnost je imala priliku da je gleda i u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".
Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.
Ova mlada zvezda rođena je 9. septembra 1998. godine u Varni, što znači da uskoro puni 28 godina.
Dara je neverovatnu pažnju na sebe skrenula još kao sedamnaestogodišnjakinja kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".
Odmah nakon takmičenja njena karijera je lansirana u orbitu. Potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.
Nakon toga nizala je hitove poput „Thunder“, „Call Me“ i „Mr. Rover“, a njene pesme imaju više od 80 miliona pregleda i slušanja.
Prevod pesme Bangaranga
Iako cela Evropa polako počinje da pevuše stihove pobedničke numere, gotovo niko ne zna značenje stihova, te u nastavku ostavljamo prevod.
Oživljavam okružena zaslepljujućim svetlima
Niko neće spavati večeras
Dobro došli u pobunu
Ja sam haos!
Svetla nas zaslepljuju!
Dobro došli u nemir!
Ja sam anđeo i demon
Ja sam psiho bez razloga da to budem
Ja sam ona koja pokreće i mami
Ne pratim nikoga
Ja sam ona koju prate
Navući ću te, a onda ću te ostaviti da se treseš
Sve bliže sam ivici
Osećam to u sebi
Tela su uz tela i iskre lete
Osećam da ću poludeti
Ja sam buntovnica i opasnost
Ja podstičem ljude da se bore za slobodu
Pusti me da te nadahnem
Pusti me da te uvučem duboko, ostaviću te slabašnog
Alo/Telegraf
