U saopštenju Sekretarijata za javni prevoz navodi se da je reč o drugoj fazi radova na redovnom održavanju u ulicama Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake Ulice partizanske avijacije, na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića), u dužini od 35 metara, kao i desne saobraćajne trake Ulice Marka Čelebonovića na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna), u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta "Nikole Dobrovića" - smer ka Ulici dr Huga Klajna).

Pored ovoga, za saobraćaj se zatvara krajnja desna saobraćajna traka Ulice Marka Čelebonovića, na prilazu raskrsnici sa Ulicom partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici partizanske avijacije), u dužini od 35 metara, kao i desna saobraćajna traka Ulice partizanske avijacije na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici), u dužini od 100 metara.

Tokom izvođenja radova vozila javnog prevoza će saobraćati na linijama 74, 75 i 72N u smeru ka okretnici "Bežanijska kosa" na trasi: Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojim redovnim trasama.

Vozila na liniji 76 će u smeru ka KBC-u "Bežanijska kosa" saobraćati na trasi Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Rajkova i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova), dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova).

Vozila na liniji 708 će u smeru ka Zemun polju saobraćati sledećom trasom Partizanske avijacije - Peđe Milosavljevića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno uspostavljena stajališta "Nikole Dobrovića 1" - (#3975) za linije 65, 70, 72, 82, 612 i 613 u Ulici Nikole Dobrovića, na poziciji oko 80 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom partizanske avijacije, "Nikole Dobrovića 2" - (#4167) za linije 74, 75, 76, 708 i 72N u Ulici partizanske avijacije, na poziciji oko 100 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Gandijevoj ulici) i "Peđe Milosavljevića 1" – (#3977) za linije 74, 75 i 72N u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna.

Vozila na linijama 76 i 708 koristiće redovno stajalište "Peđe Milosavljevića" - (#225) u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.