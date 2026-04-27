Večeras su na Pančevačkom mostu zabeležene velike saobraćajne gužve, a vozila se otežano kreću u smeru iz grada. Na prilazima mostu formirane su kolone, što dodatno usporava saobraćaj i izaziva duža zadržavanja vozača.

Podsetimo, Pančevački most tokom vikenda očekuju izmene u saobraćaju zbog hitnih radova na mostu, saopštili su "Putevi Srbije".

Radovi će se izvoditi u levoј saobraćaјnoј traci

Kako su saopštili, 24/25, 25/26. i 26/27. april 2026. godine, u periodu od 20 do 5 časova, u večernjim časovima, izvodiće se radovi na dilataciјama na Pančevačkom mostu, na državnom putu I B reda broј 47, u smeru Beograd (Bogosloviјa) - petlja Krnjača.

Kako navode, radovi će se izvoditi u levoј saobraćaјnoј traci, a saobraćaј će se odvijati desnom saobraćajnom trakom.

Kako su saopštili, radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizaciјom i opremom.

