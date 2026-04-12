Radovi na redovnom održavanju u Takovskoj ulici, od 14. do 17. aprila prouzrokovaće promene u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.



Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Takovske ulice, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Džordža Vašingtona i Svetogorskom (raskrsnice slobodne za saobraćaj), zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:



– trolejbuske linije 28 i 40 se ukidaju i uspostavlja se autobuska linija 28A, čija će trasa u oba smera biti sledeća: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugović – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 28;

– linija 23 u smeru prema Vidikovcu saobraćaće na trasi: Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Profesora Mihaila Đurića – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru prema Karaburmi saobraćati na trasi: Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Profesora Mihaila Đurića – Starine Novaka – 27. marta – Takovska i dalje na redovnoj trasi;

– vozila sa linije 304N kretaće se u oba smera sledećom trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovim trasa koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište „27. marta” u smeru prema Vidikovcu i Studentskom trgu, koje će biti uspostavljeno u Takovskoj ulici, 50 metara posle zone raskrsnice sa Dalmatinskom ulicom, navodi se u saopštenju.

