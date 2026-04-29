Ona nosi oznaku KC1 i povezuje Slaviju, Klinički centar Srbije, stajalište Jug i Dušanovac.
Trasa je malo komplikovana, pa je najbolje da pratite spisak stajališta:
- Beograd (јug) #3261
- Dom zdravlja "Voždovac" #388
- Franše D'Eperea #639
- Karađorđev park #149
- Trg Slaviјa /Bulevar oslobođenja/ #147
- Trg Slaviјa /Nemanjina/ #925
- KC Srbiјe #3050
- Pasterova #3051
- Karađorđev park #148
- Franše D Eperea #746
- Beograd (јug) #3261
Polasci su svakoga dana (i vikendom) na 15 minuta.
