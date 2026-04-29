Ona nosi oznaku KC1 i povezuje Slaviju, Klinički centar Srbije, stajalište Jug i Dušanovac.

 
Trasa je malo komplikovana, pa je najbolje da pratite spisak stajališta:

  • Beograd (јug) #3261
  • Dom zdravlja "Voždovac" #388
  • Franše D'Eperea #639
  • Karađorđev park #149
  • Trg Slaviјa /Bulevar oslobođenja/ #147
  • Trg Slaviјa /Nemanjina/ #925
  • KC Srbiјe #3050
  • Pasterova #3051
  • Karađorđev park #148
  • Franše D Eperea #746
  • Beograd (јug) #3261

Polasci su svakoga dana (i vikendom) na 15 minuta.

