Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal", biće neprekidno otvoreni za vreme praznika, radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

Povodom Sretenja biće zatvorene poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g, a na objektima preduzeća biće istaknuta državna zastava, saopšteno je iz JKP Parking servis.

Naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada počeće od srede, 18. februara, a svi šalteri Korisničkog servisa radiće po uobičajenom radnom vremenu.

(Tanjug)