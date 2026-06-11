U Beogradu je prodato 17.800 stanova u 2025. godini, što predstavlja rast od 2,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a ukupna vrednost tržišta stanova dostigla je 4,8 milijardi evra, što je 17 odsto više u odnosu na 2024. godinu.

Kako je navedeno u izveštaju o tržištu stanova i stanogradnje u Beogradu za 2025. godinu konsultantske kompanije za nekretnine Coreside, 31 odsto prodatih stanova finansirano je kreditima, što ukazuje na jačanje kreditne aktivnosti i nastavak stabilne tražnje.

Od 2.100 do 3.000 evra po kvadratu dominantna tržišna kategorija

Izveštaj pokazuje i značajne promene u cenovnoj strukturi stanova i pomeranje tržišta ka srednjem i višem cenovnom segmentu - segment od 2.100 do 3.000 evra po kvadratnom metru postao je dominantna tržišna kategorija, sa 46 odsto učešća u ukupno prometovanim stanovima u 2025. godini.

Cenovni rangu od 3.100 do 4.000 evra zabeležio rast

Istovremeno, udeo stanova u cenovnom rangu od 3.100 do 4.000 evra po metru kvadratnom zabeležio je značajan rast u poslednjih pet godina, dok pristupačniji segmenti imaju sve manje učešće u ukupnom prometu.

Kada je reč o novogradnji, razvojna aktivnost ostaje koncentrisana u ključnim gradskim zonama, ali nije ograničena samo na premium lokacije, prenosi Tanjug.

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