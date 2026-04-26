Vlasnik lambordžinija, koji je tražio parking mesto u tržnom centru na Floridi, suočio se sa podignutim pikapom koji je pregazio njegov luksuzni sportski automobil.

U trenutku koji je snimljen kamerom, pikap je bio na vrhu Lambardžin Hurakana.

Žena je izašla iz Ševrolet Silverada nakon što je pregazila lambordžini, koji očigledno nije ni videla dok se kretala po parkingu.

Vozač lambordžinija, Ferer, objavio je slike na svom Instagram nalogu, izgledalo je kao da pokušava da se pomeri unazad kada je video pikap kako mu se približava, ali nije bilo dovoljno vremena da izbegne užasan sudar.

Srećom, niko nije povređen u incidentu, ali je prizor ogromnog kamiona koji stoji na vrhu luksuznog sportskog automobila koji košta preko 250 hiljada dolara bio neverovatan, piše bizpacreview.