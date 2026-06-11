Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da će zbog izgradnje beogradskog metroa Bajlonijeva pijaca privremeno biti uklonjena, dok će Staklenac na Trgu Republike nestati zauvek.

Kako je rekao, tokom radova prodavci sa Bajlonijeve pijace biće premešteni na privremenu lokaciju u Dunavskoj ulici, kod četvrte faze Linijskog parka.

Čučković je istakao da su buduće metro stanice Skadarlija i Trg Republike među najvažnijim tačkama prve linije i ocenio da građani sve više veruju da će Beograd konačno dobiti metro.

– Reč je o tri potpuno nezavisne „mašine krtice“. Jedna će kopati tunel od Pančevačkog mosta prema Skadarliji i Trgu Republike, druga će raditi trasu od Makiša do Sajma, dok će treća kopati saobraćajni tunel kod Bulevara despota Stefana – rekao je Čučković.

On je objasnio da će, kako bi mašina koja dolazi iz pravca Pančevačkog mosta mogla da nastavi radove, biti neophodno privremeno uklanjanje Bajlonijeve pijace i izvođenje iskopa dubine između 28 i 33 metra.

Na tom mestu biće izgrađena metro stanica Skadarlija, kao i podzemna garaža za korisnike pijace i stanovnike ovog dela grada.

– Kada završimo ploču nad podzemnim objektima, vratićemo potpuno nove tezge i Bajloni će dobiti novo ruho, ali će ostati pijaca otvorenog tipa, kakvu Beograđani žele – naveo je Čučković.

Prema njegovim rečima, plan je da se nakon obnove zadrži i nova pijaca u Dunavskoj ulici, čime bi građani dobili dva prodajna prostora na maloj udaljenosti.

Za razliku od Bajlonijeve pijace, Staklenac se nakon uklanjanja neće vraćati.

– Na njegovom mestu biće izgrađena metro stanica Trg Republike, kakvu imaju svi veliki evropski gradovi – rekao je Čučković.

On je dodao da će to biti jedna od najprometnijih stanica buduće metro mreže i da će njena izgradnja predstavljati veoma složen građevinski poduhvat.

Prema njegovim rečima, uklanjanje Bajlonijeve pijace moglo bi da počne već do kraja godine.

Podsetimo, krajem aprila počelo je fabričko testiranje TBM mašina, poznatih kao „krtice“, koje će biti korišćene za izgradnju prve faze beogradskog metroa u fabrici kineske kompanije CRCHI u gradu Čangša.

Direktor JKP „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović ranije je izjavio da će transport ovih mašina iz Kine početi tokom juna, dok se njihov dolazak u Beograd očekuje krajem septembra.

– Mašine su proizvedene nakon više od godinu dana rada i sada prolaze složen proces fabričkog testiranja, u kojem učestvuje veliki broj stručnjaka – rekao je Mladenović.