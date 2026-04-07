Njen odnos sa Moli, voditeljkom društvenih mreža, i Rikom, njenim glavnim starateljem, drastično se razlikuje, što je zabeleženo u viralnom videu koji je zabavio korisnike interneta.

Rik, koji je takođe suvlasnik parka, odgaja pumu još od kad je bila mladunče zbog čega su razvili izuzetno posebnu vezu. Da bi ilustrovala razliku, Moli je napravila video u kojem upoređuje Kiarinu reakciju na njen dolazak sa Rikovom.

Iako puma snažno reaguje na oboje, njeno ponašanje otkriva potpuno drugačija osećanja.

Moli se našalila na račun Kiare u natpisu videa, napisavši: „Očigledno ima svoje favorite“, što deluje kao prilično blag opis situacije. Zanimljivo je da se u istom parku nalazi i tigar Kaj, koji reaguje na Rika i Moli gotovo na identičan način kao Kiara.

Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni Kiarinim ponašanjem i ostavili su brojne duhovite komentare. „Kijara prilazi ogradi i kao da pita: 'Gde je Rik?'“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Kijara: 'BAŠ ME BRIGA... Gde je Rik?'“ Jedan korisnik je istakao: „Pa, to je NJEN čovek“, na šta je drugi pojasnio: „U osnovi da, ali više kao previše zaštitnički nastrojena ćerka.“

Komentari su se nastavili u šaljivom tonu. „Tipična mačka, haha. Ima omiljenog čoveka i rezervu.“