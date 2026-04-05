U Kijevu su se noćas u naselju Boršahovka čule dve eksplozije, a zatim je izbio požar.

Lokalni Telegram kanali su prvi pisali o ovome i objavili odgovarajuće video snimke.

Prijavljeno je da je požar izbio nakon glasnih detonacija.

Prema javnim izveštajima, eksplodirala su dva automobila.

Kasnije je policija potvrdila eksploziju automobila u Boršahovki.

Prema navodima organa reda, Škoda se zapalila u Svjatošinskom okrugu, oštetivši obližnje parkirane automobile.

Trenutno nema izveštaja o žrtvama.

Državna služba za vanredne situacije (SVS) objavila je fotografiju požara u automobilu u Svjatošinskom okrugu, koji se zapalio nakon eksplozije. Uzrok incidenta nije objavljen.