U Kijevu su se noćas u naselju Boršahovka čule dve eksplozije, a zatim je izbio požar.
Lokalni Telegram kanali su prvi pisali o ovome i objavili odgovarajuće video snimke.
Prijavljeno je da je požar izbio nakon glasnih detonacija.
Prema javnim izveštajima, eksplodirala su dva automobila.
Kasnije je policija potvrdila eksploziju automobila u Boršahovki.
Prema navodima organa reda, Škoda se zapalila u Svjatošinskom okrugu, oštetivši obližnje parkirane automobile.
Trenutno nema izveštaja o žrtvama.
Državna služba za vanredne situacije (SVS) objavila je fotografiju požara u automobilu u Svjatošinskom okrugu, koji se zapalio nakon eksplozije. Uzrok incidenta nije objavljen.
Komentari (0)