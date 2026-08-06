Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine.

Većinu žrtava, žena dece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Po imenu i prezimenu, mučenički je stradalo 630 Prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima, u jami Golubinki, život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta.

Istoričar Miloš Ković izjavio je Srni da Prebilovci simbolizuju genocid koji je srpski narod pretrpeo na teritoriji NDH u Drugom svetskom ratu, poručivši da Srbi moraju osvestiti tu istoriju i ugraditi je u temelje nacionalnog identiteta.

"To je bio obračun sa civilima, i to na najteži mogući način. Po toj surovosti i bestijalnosti podseća na strašan genocid koji je počinjen nad Srbima u selima oko Banjaluke - Drakuliću, Šargovcu i Motikama. To su, pre svega, bila stratišta dece", rekao je Ković povodom 85 godina od ustaškog zločina nad srpskim civilima u Prebilovcima.

On je rekao i da je u identitet srpskog naroda potrebno ugraditi i Prebilovce i genocid koji je počinjen nad Srbima.

"Da osvestimo da smo, pre svega, logoraški narod i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, da izbegnemo besmislene podele koje se među nas unose spolja, da bismo osvestili da stradamo i dan danas na Kosovu i Metohiji samo zato što smo Srbi", naveo je Ković.

On je rekao da je genocid obeležio istoriju srpskog naroda i u Prvom svetskom ratu, pogotovo na području zapadnog i istočnog Podrinja, ali da se ništa ne može porediti sa užasom koji su Srbi pretrpeli u Drugom svetskom ratu.

Ković je naglasio da nikada ne sme biti zaboravljeno da je u proteklom ratu minirana grobnica sa posmrtnim ostacima prebilovačkih žrtava, čime su ih ponovo ubili.

On je ukazao na brojne pokolje nad srpskim narodom - u Prebilovcima, Starom Brodu, Јadovnu, Јasenovcu i drugim u nizu stratišta.

Ković je ukazao da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) prva krenula u organizovan i osmišljen proces sećanja na mučenike koji su postradali u genocidu nad srpskim narodom u Prvom i Drugom svetskom ratu, a upravo su Sveti prebilovački novomučenici, koji se molitveno proslavljaju 6. avgusta, simbol genocida nad Srbima u NDH.

"Prebilovčani su kanonizovani i oni su sada svetitelji SPC i pravoslavne crkve uopšte, budući da se u svetu, posebno u pravoslavnim zemljama, sve češće čuje šta je srpski narod pretrpio u Drugom svetskom ratu", ukazao je Ković.

On smatra da bi upravo u okviru hrišćanskog učenja trebalo tražiti skriveni smisao tolikog stradanja koji je srpski narod pretrpeo.

"To je upravo put Hristovog stradanja, naravno, u ravni praktične politike potrebno je da se preduzme sve što je moguće da bi se ovakva stradanja izbegla i da bi se sprečilo njihovo ponavljanje, a mi vidimo da je u našem vremenu dvadesetih godina u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i te kako bilo namere da se takav genocid ponovi", kaže Ković.

Osim srpskog stradanja, Ković je napomenuo da identitet srpskog naroda čine i Sveti Sava i Sveti Simeon, kao i srpske pobede u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine.