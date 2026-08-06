Početak druge polovine avgusta, prema astrološkim tumačenjima, mogao bi da donese pozitivne promene na finansijskom i poslovnom planu za četiri horoskopska znaka.

Od 10. avgusta pojedini znakovi mogli bi da dobiju priliku za veću zaradu, dugo očekivanu isplatu ili rešavanje finansijskih obaveza koje su ih opterećivale. Evo kome zvezde, prema astrologiji, predviđaju najviše sreće sa novcem.

Ovan

Pred Ovnovima je važan poslovni razgovor ili poziv koji bi mogao da otvori vrata većoj zaradi ili novom izvoru prihoda.

Brza reakcija i spremnost da prihvate izazov mogli bi da im donesu značajan finansijski pomak. Ipak, savetuje se oprez sa trošenjem novca – deo prihoda bilo bi mudro sačuvati za naredni period.

Devica

Device bi konačno mogle da dočekaju uplatu koju već duže vreme očekuju ili nagradu za raniji trud i zalaganje.

To će im omogućiti da lakše organizuju budžet, izmire obaveze i prave planove za naredne mesece. Iako će biti u iskušenju da odmah potroše novac, razumno upravljanje finansijama doneće im najveću korist.

Rak

Rakovima predstoji period finansijskog i porodičnog olakšanja.

Moguće je zatvaranje dugovanja ili rešavanje problema koji im je dugo stvarao stres i neizvesnost. Nakon napornog perioda, mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da osete više mira i sigurnosti kada je reč o novcu.

Ribe

Ribe bi mogle da budu prijatno iznenađene neočekivanom uplatom ili poslovnom ponudom koja dolazi u pravom trenutku.

Moguće je i vraćanje starog duga ili dodatni prihod koji će im pomoći da stabilizuju finansijsku situaciju. Astrologija im savetuje da ne donose ishitrene odluke i da najpre obezbede dugoročnu finansijsku sigurnost.