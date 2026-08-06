Dok građani na različite načine pokušavaju da se rashlade, lekari upozoravaju da visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Prijepoljci kažu da se od vrućine najčešće štite boravkom u hladu, rashlađivanjem i unosom tečnosti. Neki priznaju da ih posao primorava da budu napolju i tokom najtoplijeg dela dana, dok drugi spas pronalaze u hladnim napicima, tuširanju i što manjem fizičkom naporu.

Načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Prijepolje, dr Zorica Grbović, apeluje na građane da se tokom trajanja toplotnog talasa ponašaju odgovorno i izbegavaju boravak na otvorenom između 10 i 17 časova.

- Najvažnije je boraviti u rashlađenim prostorijama ili hladu i ne izlagati se direktnom suncu. To posebno važi za najmlađe, starije osobe i hronične bolesnike, ističe za RINU dr Grbović.

Ona upozorava da bebe i malu decu ne treba izlagati visokim temperaturama, kao ni ostavljati u parkiranim automobilima, čak ni na nekoliko minuta. Preporučuje da se aktivnosti na otvorenom obavljaju u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Neophodna je redovna hidratacija, nošenje lagane pamučne odeće svetlih boja, šešira i sunčanih naočara, kao i ishrana bogatu voćem i povrćem. Poseban oprez preporučuje se osobama sa hroničnim oboljenjima i onima koji imaju nizak krvni pritisak, jer visoke temperature mogu izazvati vrtoglavicu, malaksalost i gubitak svesti.

Iz Doma zdravlja poručuju da se pridržavanjem ovih preporuka mogu izbeći ozbiljne zdravstvene tegobe i da je u danima ekstremnih vrućina prevencija najbolja zaštita.

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